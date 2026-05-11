Um reparo emergencial realizado pela Cesama nesta terça-feira (12) pode afetar o abastecimento de água, total ou parcialmente, em bairros e loteamentos da Região Nordeste de Juiz de Fora. A intervenção acontece na Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) ASE/Grama após o rompimento de uma tubulação.

Os trabalhos estão previstos para ocorrer entre 5h e 17h. Segundo a companhia, o abastecimento será retomado após a conclusão do serviço, com normalização prevista para a manhã de quarta-feira (13).

Os locais que podem ser afetados são: Filgueiras, Grama, Granjas Bethânia, Granjas Piraúba, Granjas Triunfo, Nova Gramado, Nova Suissa, São Conrado, Parque Guarani, Parque Independência I, Recanto dos Lagos, Residencial São Luiz, Vila Montanhesa, Vila dos Sonhos e Vivendas da Serra.

A Cesama informou ainda que imóveis com caixa d’água dimensionada para pelo menos 24 horas de consumo não devem sofrer impactos durante a interrupção temporária.

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