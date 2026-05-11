O Parque Halfeld, em Juiz de Fora, recebe nesta terça-feira (12), das 8h às 17h, a segunda edição do projeto “Rua de Direitos”, voltado à oferta de serviços gratuitos para pessoas em situação de rua e famílias atingidas pelos temporais registrados no início do ano na cidade.

Ao longo do dia, serão oferecidos atendimentos nas áreas de saúde, assistência social, cidadania, documentação, orientação jurídica e empregabilidade.

Entre os serviços disponíveis estão aferição de pressão arterial e glicemia, testes de ISTs, atendimento odontológico e psicológico, avaliação de risco cardiovascular, atualização do Cadastro Único (CadÚnico), orientações sobre benefícios sociais e atendimentos do Centro Pop e equipes de abordagem social.

Também serão realizados serviços de emissão e regularização de documentos, como CPF, carteira de identidade, segunda via de título de eleitor e certidões de nascimento, casamento e óbito, além de atendimento previdenciário do INSS e orientação jurídica.

A programação inclui ainda elaboração e impressão de currículos, corte de cabelo, distribuição de roupas, café da manhã e almoço.

Os animais das pessoas atendidas poderão receber vacinação antirrábica e microchipagem.

A ação reúne instituições do sistema de justiça, órgãos públicos, universidades e entidades assistenciais. Entre os participantes estão o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Ministério Público de Minas Gerais, Defensoria Pública de Minas Gerais, Instituto Nacional do Seguro Social e a Ordem dos Advogados do Brasil.

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