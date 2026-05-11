A Rua José Lourenço, em Juiz de Fora, foi liberada para o trânsito nesta segunda-feira (11) após uma obra de drenagem que interditou parte da via entre as ruas Tenente Paulo Maria Delage e Antônio Estefan. A intervenção começou para corrigir uma erosão, mas foi ampliada após a identificação de comprometimento total da rede pluvial no trecho.

Segundo a Prefeitura, foram implantados 186 metros de novas tubulações com diâmetro de 1000 mm. A obra ocorreu em uma rede pluvial profunda, entre dois e quatro metros, e teve investimento estimado em R$665 mil.

Com a liberação da rua, deixam de existir os desvios que estavam sendo realizados pelas vias internas do bairro Borboleta.

A partir desta terça-feira (12), onze linhas de ônibus terão mudanças nos itinerários e passarão a utilizar a Rua José Lourenço como nova rota alternativa à Estrada Engenheiro Gentil Forn. A alteração também busca reduzir o fluxo de coletivos na Avenida Presidente Itamar Franco.

As linhas que terão mudanças são: 525, 530, 531, 532, 533, 535, 538, 544, 548, 555 e 755.

As novas rotas passam pelas ruas Doutor Hameleto Fellet, Antônio Fellet, Júlio Menini, José Lourenço e outras vias da Cidade Alta, variando conforme o sentido de circulação.

Segundo a administração municipal, os horários das linhas poderão ser ajustados após avaliação dos novos tempos de viagem.

As linhas 534, 536, 539, 540, 541, 542 e 547 seguem temporariamente utilizando desvio pela Avenida Presidente Itamar Franco.

Tags:

Da | De | Drenagem | obra | Rua | trânsito