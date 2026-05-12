Uma manutenção da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) pode provocar interrupção no abastecimento de água em bairros das regiões Norte e Nordeste de Juiz de Fora nesta quarta-feira (13). Os serviços serão realizados no bairro Granjas Bethânia e na Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) Belo Vale.

Segundo a Cesama, os trabalhos incluem uma interligação na rede de água da Rua Mercedes Rodrigues Barreto, no bairro Granjas Bethânia, além da substituição de uma tubulação na EEAT Belo Vale.

A interligação da rede será executada das 8h às 10h, enquanto a troca da tubulação ocorre das 8h às 14h. Durante os serviços, o abastecimento poderá ser interrompido total ou parcialmente nos bairros Granjas Bethânia, Granjas Piraúba, Parque Guarani e Fazendinhas do Belo Vale.

A previsão é de que o fornecimento de água seja normalizado ainda na noite desta quarta-feira (13), após a conclusão das intervenções.

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