Equipes da Secretaria de Saúde realizam nesta terça-feira (12) novas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti em Juiz de Fora. Os trabalhos incluem visitas domiciliares, investigação territorial e aplicação de larvicida para prevenção da dengue, zika e chikungunya.

As ações são feitas pelos Agentes de Combate às Endemias (ACE), que atuam uniformizados e com crachá de identificação. Durante as visitas, os profissionais verificam possíveis criadouros do mosquito, eliminam focos com água parada e aplicam tratamento focal em locais como caixas d’água, ralos e recipientes.

Nesta terça-feira, as equipes atuam nos bairros Paineiras e São Mateus, na região Central; Santana, Borboleta e Jardim Casablanca, na Cidade Alta e Zona Oeste; Milho Branco e Nova Benfica, na Zona Norte; Santa Luzia, Teixeiras e Santa Efigênia, na Zona Sul; além do bairro Bairu, na Zona Leste.

Segundo a Subsecretaria de Vigilância em Saúde, a maioria dos focos do mosquito é encontrada dentro das residências, o que torna importante que os moradores permitam a entrada das equipes nos imóveis.

A população também pode denunciar possíveis focos do Aedes aegypti pelo WhatsApp (32) 98432-4608, pelo e-mail dengue@pjf.mg.gov.br, pela plataforma “JF Contra o Aedes” ou presencialmente nas unidades do DIGA.

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