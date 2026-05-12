A Polícia Civil prendeu em flagrante o motociclista de 23 anos apontado como responsável pelo acidente que matou uma jovem de 21 anos e deixou a mãe dela, de 62, ferida na Avenida Presidente JK, em Juiz de Fora. O caso aconteceu no último domingo (10), e o delegado responsável representou pela prisão preventiva do suspeito.

Segundo a ocorrência, a jovem morreu após a colisão entre duas motocicletas. A mãe dela, que estava na garupa, foi socorrida com ferimentos e encaminhada ao hospital.

De acordo com a Polícia Civil, o delegado de plantão lavrou o Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD) e solicitou a conversão da prisão em preventiva. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.

O homem poderá responder pelos crimes previstos nos artigos 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro, relacionados a homicídio e lesão corporal no trânsito.

As investigações serão conduzidas pela 3ª Delegacia de Polícia Civil.

Tags:

Civil | Polícia | prisão