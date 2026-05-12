



Um gari de 49 anos ficou gravemente ferido nesta terça-feira (12) após ser prensado entre um caminhão de coleta e um poste de energia elétrica no bairro Filgueiras, em Juiz de Fora.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu enquanto o caminhão realizava uma manobra em marcha à ré. Durante a movimentação, o trabalhador acabou ficando preso entre o veículo e o poste, na plataforma traseira do caminhão.

A vítima sofreu uma lesão grave em um dos membros inferiores. Equipes do SAMU iniciaram o atendimento no local, enquanto os bombeiros auxiliaram na imobilização da vítima, contenção de sangramento e avaliação dos riscos da ocorrência, já que o poste ficou parcialmente suspenso após a colisão.

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi acionada para realizar os procedimentos de segurança na rede elétrica.

Após os primeiros socorros, o trabalhador foi encaminhado pelo SAMU ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Juiz de Fora.

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