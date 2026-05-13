Um incêndio destruiu um quarto de uma residência na tarde dessa terça-feira (12) no Bairro Sagrado Coração de Jesus, em Juiz de Fora. O fogo consumiu móveis, roupas, televisão e ventilador, além de provocar grande propagação de fumaça pelo imóvel. Não houve feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas atingiram um quarto localizado no térreo de uma residência de dois pavimentos. Quando as equipes chegaram ao local, vizinhos já tentavam conter o incêndio.

Os militares realizaram o combate às chamas e o trabalho de rescaldo para eliminar riscos de reignição no imóvel.

De acordo com os bombeiros, não havia moradores na casa no momento da ocorrência. Apenas o proprietário foi identificado no local.

As causas do incêndio ainda serão investigadas.

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