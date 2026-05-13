O Procon de Juiz de Fora aplicou medidas cautelares contra uma agência do Bradesco?, localizada na Avenida Barão do Rio Branco, no Centro da cidade, após sucessivos registros de problemas no atendimento ao público. Entre as irregularidades apontadas estão filas excessivas, idosos expostos ao sol e à chuva, falta de senhas e falhas na organização do atendimento.

Segundo o órgão, a decisão foi tomada após a instituição acumular cinco autos de infração entre outubro de 2025 e março de 2026, além de ocorrências anteriores relacionadas aos mesmos problemas. Ainda de acordo com o Procon, o banco não apresentou soluções efetivas mesmo após reuniões e prazos concedidos para adequações.

Com a medida, a agência fica proibida por 30 dias de captar novos clientes, abrir contas e comercializar produtos comissionados, como seguros, consórcios, previdência privada e títulos de capitalização. Também foram suspensas ações de marketing ativo e envio de ofertas comerciais.

Outra determinação prevê a suspensão de atividades bancárias comerciais não essenciais durante os períodos de maior movimento de beneficiários do INSS, entre os cinco últimos dias úteis de cada mês e os cinco primeiros dias úteis do mês seguinte. Nesses períodos, a agência deverá priorizar serviços ligados ao pagamento de benefícios e atendimentos emergenciais.

O descumprimento das medidas pode gerar multa diária de R$50 mil.

De acordo com o Procon, a decisão busca interromper problemas considerados recorrentes no atendimento da unidade bancária, agravados pela redução da estrutura física e do número de funcionários.

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