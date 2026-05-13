O Departamento de Vigilância Sanitária (DVISA), interditou, nesta quarta-feira (13) uma lanchonete localizada na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Juiz de Fora. A medida foi adotada após inspeção identificar condições inadequadas de higiene e funcionamento no estabelecimento.

Irregularidades encontradas

A medida foi adotada após encaminhamento de denúncia do setor de Fiscalização de Posturas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (SEDUPP). Durante a fiscalização, equipes da Vigilância Sanitária constataram irregularidades nas condições higiênico-sanitárias, comprometendo a segurança dos produtos oferecidos à população. Além disso, o local funcionava sem alvará sanitário, em desacordo com a legislação vigente.

Entre as irregularidades identificadas pela equipe de fiscalização estão: presença de sujeira (matéria orgânica ou mineral) nas instalações, mobiliários e equipamentos; ausência de controle de rastreabilidade dos produtos; presença de pragas urbanas; alimentos com prazo de validade expirado; ausência de boas práticas na manipulação de alimentos.

Durante a ação, aproximadamente 160 kg de alimentos impróprios para o consumo foram apreendidos e inutilizados no local.

Medida preventiva e denúncias

Diante das infrações constatadas, a interdição foi aplicada como medida preventiva para proteção da saúde pública. O estabelecimento somente poderá retomar as atividades após a regularização de todas as pendências e nova avaliação dos órgãos competentes. Irregularidades sanitárias podem ser denunciadas à Prefeitura por meio da plataforma Prefeitura Ágil ou presencialmente no Departamento de Vigilância Sanitária, localizado na Rua Antônio José Martins, nº 92.

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