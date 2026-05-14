O atendimento do Diga Oeste, localizado no bairro São Pedro, em Juiz de Fora, está temporariamente comprometido devido à falta de conexão com a internet nesta quarta-feira (14).

Segundo a Prefeitura, o problema afeta toda a região e equipes da operadora responsável já atuam para restabelecer o serviço. Até o momento, não há previsão para normalização da conexão.

A unidade afetada fica na Avenida Presidente Costa e Silva, nº 2066, no bairro São Pedro.

Diante da instabilidade, a orientação é para que a população procure outras unidades do Diga para atendimento, como os postos do Centro, São Mateus, Santa Luzia, Santa Terezinha e Benfica.