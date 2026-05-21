A Prefeitura de Juiz de Fora interrompeu preventivamente, na tarde desta quarta-feira (20), parte do itinerário da linha 529 — Torreões / Monte Verde / via Mascate após um ônibus ficar atolado na Estrada de Mascate, na Zona Rural da cidade.

Segundo a administração municipal, a suspensão ocorre no trecho entre Torreões e Monte Verde devido às condições da estrada após as chuvas, que dificultaram a circulação de veículos, principalmente os de maior porte.

Ainda de acordo com a prefeitura, equipes atuaram para retirar o coletivo da via de forma segura.

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Com a alteração temporária, os ônibus da linha 529 seguem operando normalmente entre o Centro e Torreões. Já a linha 523 — Monte Verde continua funcionando sem mudanças no itinerário.

Equipes da Secretaria de Obras realizam serviços de patrolamento e aplicação de material na estrada para tentar restabelecer as condições de tráfego e permitir a retomada da circulação dos ônibus no trecho afetado.

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