A Prefeitura de Juiz de Fora assinou na terça-feira (19) o contrato para início das obras de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) Marumbi. O investimento total será de R$2,08 milhões.

Segundo a prefeitura, a obra será executada pela empresa Columbia Construções, com recursos de emenda parlamentar do vereador José Márcio Garotinho, do deputado federal Luiz Fernando Faria e da administração municipal.

Com a ampliação, a UBS passará de cinco para oito equipes de saúde, aumentando a capacidade de atendimento para até 18 mil moradores do bairro Marumbi e regiões próximas.

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O projeto prevê a construção de novas salas de espera e recepção, ampliação do número de consultórios, passando para dez salas de atendimento, além de espaços voltados para acolhimento e atendimento odontológico.

A unidade também terá quatro consultórios odontológicos, central de medicamentos, ampliação da farmácia, sala de supervisão, depósito para resíduos sólidos e estrutura voltada à saúde bucal.

Ainda conforme o projeto, serão realizadas melhorias de acessibilidade, incluindo instalação de plataforma elevatória para cadeirantes, além de novos sanitários, vestiários, copa para agentes comunitários de saúde e substituição completa do telhado da área já existente.

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