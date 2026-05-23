Estão abertas as inscrições para a oficina de capacitação “Pasteurização: mais qualidade e segurança na produção de leite e derivados”, que será realizada no dia 3 de junho, às 14h, no auditório do primeiro andar da Prefeitura de Juiz de Fora, na Avenida Brasil, 2001, no Centro.

A atividade é promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário, em parceria com o Instituto de Laticínios Cândido Tostes (ILCT), da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig).

A oficina será ministrada pela professora e doutora Denise Sobral, do ILCT, e vai abordar técnicas de pasteurização e práticas voltadas à melhoria da qualidade, segurança alimentar e valorização comercial de produtos derivados do leite.

O treinamento é direcionado principalmente a produtores ligados ao Arranjo Produtivo Local (APL) do Queijo Minas do Caminho Novo, além de trabalhadores da cadeia leiteira e pessoas interessadas em ampliar conhecimentos na área.

Segundo os organizadores, a proposta é capacitar os participantes para atender exigências sanitárias e ampliar a competitividade dos produtos no mercado.

As vagas são gratuitas e limitadas. As inscrições devem ser feitas por meio de formulário online disponibilizado pela organização do evento.

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