Um homem de 33 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (27) após policiais encontrarem cerca de 50kg de pasta base de cocaína escondidos em uma caminhonete na BR-040, em Juiz de Fora. A apreensão aconteceu no km 784 da rodovia, durante uma ação integrada entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e policiais militares da 4ª Companhia Independente de Policiamento Especializado. Segundo a PRF, a carga está avaliada em aproximadamente R$6 milhões.

Segundo a corporação, o veículo, registrado em Aguaí (SP), era conduzido por um homem natural de Juiz de Fora. Durante a abordagem, ele negou que transportasse qualquer material ilícito.

No entanto, após fiscalização detalhada, os policiais localizaram aproximadamente 50 tabletes de pasta base de cocaína escondidos nas laterais da caçamba da caminhonete.

De acordo com a PRF, a droga apreendida poderia render cerca de 250kg de cocaína após processamento, com distribuição prevista para Juiz de Fora e cidades da Zona da Mata.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado, junto com o entorpecente apreendido, para a Delegacia da Polícia Civil de Juiz de Fora.

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