A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, prorrogou por mais 60 dias o estado de calamidade pública no município. A medida foi oficializada por meio do Decreto nº 17.830, publicado nesta quarta-feira (27) no Atos do Governo, e mantém em vigor as ações previstas anteriormente pelo Executivo diante da permanência das condições que motivaram a decretação da calamidade em fevereiro deste ano.
Segundo o texto, a prorrogação amplia o prazo previsto no Decreto nº 17.745, publicado em março de 2026.
Leia mais
Governador decreta estado de calamidade pública na Paraíba
Prefeitura de Juiz de Fora decreta calamidade após chuvas históricas
Ipatinga decreta calamidade pública
Ipatinga decreta calamidade pública
Ipatinga decreta calamidade pública
O novo decreto entrou em vigor na data da publicação e é assinado pela prefeita Margarida Salomão e pelo secretário de Governo, Ronaldo Pinto Junior.
Tags:
Calamidade | Calamidade Pública | De | decreto | estado | estado de calamidade | juiz de fora | Margarida Salomão | Prefeitura | Prorroga | Publica | Ronaldo Pinto Junior