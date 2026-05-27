A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, prorrogou por mais 60 dias o estado de calamidade pública no município. A medida foi oficializada por meio do Decreto nº 17.830, publicado nesta quarta-feira (27) no Atos do Governo, e mantém em vigor as ações previstas anteriormente pelo Executivo diante da permanência das condições que motivaram a decretação da calamidade em fevereiro deste ano.

Segundo o texto, a prorrogação amplia o prazo previsto no Decreto nº 17.745, publicado em março de 2026.

O novo decreto entrou em vigor na data da publicação e é assinado pela prefeita Margarida Salomão e pelo secretário de Governo, Ronaldo Pinto Junior.

Isabella Oliveira -

