A Universidade Federal de Juiz de Fora, por meio da Coordenação de Registros Acadêmicos (Cdara), divulgou nesta terça-feira, 26, os resultados das matrículas dos candidatos dos grupos de renda, pessoas com deficiência, indígenas e quilombolas aprovados pelo Sisu e pelo Pism na chamada regular do primeiro semestre letivo de 2026. Confira os resultados aqui.

Os candidatos que desejarem interpor recurso deverão realizar o procedimento pelo SIGAX entre os dias 27 e 29 de maio (nesta quinta e sexta-feira). Solicitações enviadas fora desse prazo não serão aceitas. Os recursos estarão restritos a questões processuais, sem possibilidade de complementação documental, inclusive em relação aos documentos previstos na Portaria de Matrícula. O resultado definitivo, após análise dos recursos, está previsto para o dia 18 de junho.

Já os candidatos convocados pelos editais de reclassificação e antecipação, tanto do Sisu quanto do Pism, terão os resultados divulgados em 8 de junho, a partir das 18h. O período para interposição de recursos será de 9 a 11 de junho, e o resultado final, após análise, será publicado em 19 de junho.

Os candidatos aprovados em cursos presenciais pelo grupo de pessoas negras (pretos e pardos) que interpuseram recurso referente à banca presencial de heteroidentificação também já podem consultar o resultado da análise no site da Cdara.

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