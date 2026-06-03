Durante o seminário "Risco Ambiental e Políticas para a Resiliência: Por Juiz de Fora", realizado na Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), o geólogo Agostinho Tadashi Ogura alertou para a necessidade de um planejamento urbano integrado e multidisciplinar como estratégia para reduzir os impactos das mudanças climáticas nas cidades. O evento reúne representantes do poder público, universidades, entidades técnicas, setor produtivo e moradores de áreas afetadas pelas fortes chuvas registradas no município.

Ao abordar os desafios impostos pelos eventos climáticos extremos, Ogura destacou que os modelos atuais de desenvolvimento urbano e de uso dos recursos naturais precisam ser revistos. Segundo ele, a vulnerabilidade das populações está diretamente relacionada à forma como ocorre a ocupação do solo. O especialista defendeu a construção coletiva de cidades mais seguras, com planejamento capaz de evitar a permanência de moradias em áreas de risco.

O geólogo também chamou atenção para a crescente variabilidade climática, evidenciada pelos recordes de chuva, frio e calor observados nos últimos anos. Para ele, embora a chuva seja o fator que torna os problemas mais visíveis, os desastres são resultado da combinação entre fenômenos naturais e vulnerabilidades urbanas acumuladas ao longo do tempo.

Durante o seminário, a professora Cássia Castro apresentou dados que demonstram a intensidade das chuvas registradas em Juiz de Fora. Entre outubro de 2025 e março de 2026, o município acumulou 1.423,4 milímetros de precipitação, sendo que mais da metade desse volume ocorreu apenas em fevereiro, quando o índice chegou a 763,6 milímetros, muito acima da média histórica para o período.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Zé Márcio Garotinho, ressaltou a importância da atuação conjunta entre poder público, universidades e sociedade civil para a construção de soluções capazes de tornar Juiz de Fora uma cidade mais resiliente diante dos desafios climáticos. As discussões do seminário deverão subsidiar propostas voltadas à prevenção de desastres e ao fortalecimento das políticas públicas de adaptação climática.

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