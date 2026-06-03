A Prefeitura de Juiz de Fora lançou nesta quarta-feira (3) a sexta edição da campanha "Juiz de Fora Solidária no Frio", iniciativa que arrecada cobertores, toucas, meias e luvas para atender pessoas em situação de vulnerabilidade durante o período de baixas temperaturas. A mobilização segue até 30 de setembro.

Coordenada pela Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH), a campanha integra o Plano de Contingência para Situações de Baixas Temperaturas do município. As doações serão destinadas a entidades que fazem parte da Mesa da Cidadania, rede formada por mais de 100 organizações da sociedade civil, movimentos sociais e instituições parceiras que atuam em comunidades de Juiz de Fora.

Criada em 2021, a Mesa da Cidadania reúne organizações que desenvolvem ações voltadas à assistência social e à garantia de direitos. Nos últimos meses, a rede também participou do atendimento às famílias afetadas pelas fortes chuvas registradas na cidade.

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A campanha convida moradores a contribuírem com peças de inverno em bom estado. Segundo a Prefeitura, os donativos serão distribuídos às instituições parceiras, que farão o repasse às pessoas atendidas nos territórios mais vulneráveis do município.

As doações podem ser entregues nos seguintes pontos de arrecadação:

Prédio-sede da Prefeitura de Juiz de Fora – Avenida Brasil, 2001, Centro, das 8h às 18h;



Casa da Mulher – Avenida Garibaldi Campinhos, 169, Vitorino Braga, das 7h30 às 17h;



Secretaria Especial da Igualdade Racial – esquina da Rua Halfeld com a Avenida Rio Branco, das 8h às 18h;



Aquabox – Rua Ângelo Falci, 100, Centro, abaixo do Viaduto Augusto Franco, das 9h às 18h.

A campanha permanecerá aberta durante todo o inverno, com o objetivo de ampliar a proteção de pessoas que enfrentam dificuldades para se proteger do frio.

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