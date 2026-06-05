A previsão para Juiz de Fora indica um fim de semana de tempo estável, sem previsão de chuva e com temperaturas típicas de outono, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O instituto mantém um alerta de perigo potencial para declínio de temperatura válido até as 12h de sábado (6). De acordo com o aviso, os termômetros podem registrar uma queda entre 3°C e 5°C, com leve risco à saúde, especialmente para pessoas mais vulneráveis ao frio.

Nesta sexta-feira (5), o dia começa com poucas nuvens e nevoeiro, mas o tempo abre rapidamente. Durante a tarde e a noite, o céu permanece claro, com temperaturas entre 11°C e 21°C e ventos fracos.

No sábado (6), o tempo segue firme, com céu claro durante todo o dia. Os termômetros variam entre 10°C e 23°C, garantindo uma manhã fria e uma tarde mais agradável.

Já no domingo (7), o sol continua predominando, com poucas nuvens e elevação das temperaturas durante a tarde. A mínima permanece em 10°C, enquanto a máxima pode chegar aos 26°C.

A umidade do ar varia entre 30% e 100%, enquanto os ventos permanecem fracos ao longo de todo o período, favorecendo as baixas temperaturas nas primeiras horas do dia.

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