A Campanha de Multivacinação tem início nesta segunda-feira (8) em Juiz de Fora com o objetivo de atualizar a caderneta vacinal de crianças, adolescentes, adultos e idosos. A ação busca ampliar a cobertura vacinal e reforçar a proteção contra doenças como sarampo, caxumba, rubéola, difteria, tétano e hepatites.

A vacinação será realizada nas salas de vacina das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que funcionam de segunda a sexta-feira a partir das 9h e aos sábados, das 8h às 11h. Também haverá atendimento no Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e do Adolescente (DSMGCA), na Rua São Sebastião, 772/776, no Centro, e no Serviço de Atenção à Saúde do Idoso (SASI), na Avenida Presidente Itamar Franco, 796, ambos de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Para receber as vacinas, é necessário apresentar um documento de identificação com foto. Quem possuir o cartão de vacinação deve levá-lo para conferência das doses já aplicadas, mas a ausência do documento não impede a imunização. O cadastro pode ser realizado com CPF e data de nascimento, e uma nova caderneta poderá ser emitida no local.

Pessoas que fazem parte de grupos prioritários devem apresentar comprovantes que atestem a condição que garante o direito à vacinação específica.

Os registros vacinais também podem ser consultados por meio do aplicativo Meu SUS Digital, disponível gratuitamente para celulares Android e iOS. A plataforma permite acessar o histórico de vacinação e emitir o comprovante digital de imunização.

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