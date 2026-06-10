O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) enfrenta, nesta quarta-feira (10), uma instabilidade nas ligações para o número 192 em algumas cidades atendidas pelo CISDESTE. Segundo o consórcio, o problema foi identificado pela manhã e equipes já atuam junto à operadora de telefonia para normalizar o serviço.

Enquanto a situação não é resolvida, a orientação é que a população utilize os números alternativos (38) 2101-7384 e (38) 3016-2484 para solicitar atendimento em casos de urgência e emergência.

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Outra alternativa é o uso dos aplicativos gratuitos Ligue 192 VOIP e 192 Fácil, que permitem o acionamento do SAMU por meio de conexão à internet, seja por Wi-Fi ou rede móvel.

Até o momento, a causa da interrupção não foi divulgada. O CISDESTE informou que segue acompanhando o problema e trabalhando para restabelecer o atendimento pelo número 192 o mais rápido possível.

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