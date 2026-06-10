Os candidatos classificados entre a 22ª e a 33ª posição no Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Operador de Máquinas I foram convocados pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) para a realização da prova prática. A etapa, de caráter eliminatório, acontece nesta quarta-feira (10), às 9h, na Secretaria de Obras, no bairro Poço Rico.
A convocação foi publicada nesta terça-feira (9) e faz parte da 5ª chamada prevista no Edital nº 002/2025. Os candidatos devem comparecer ao local no horário marcado, portando a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme exigido no edital.
A prova será realizada na Secretaria de Obras, localizada na Rua Osório de Almeida, nº 689. O não comparecimento resultará na eliminação do processo seletivo.
Segundo o Demlurb, o resultado da prova prática e a convocação para os exames admissionais serão divulgados posteriormente no site oficial da autarquia.