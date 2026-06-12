A coleta de lixo estará suspensa em Juiz de Fora neste sábado (13), feriado municipal de Santo Antônio, padroeiro da cidade. Segundo o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb), os ecopontos também permanecerão fechados durante todo o dia.

A orientação é para que a população evite colocar resíduos nas vias públicas durante o feriado, a fim de prevenir o acúmulo de lixo e possíveis transtornos.

O serviço de coleta será retomado normalmente na segunda-feira (15), seguindo a programação habitual das regiões atendidas. De acordo com o Demlurb, uma equipe de plantão permanecerá disponível para atender eventuais demandas emergenciais.

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