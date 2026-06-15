A Cesama faz nesta terça-feira, 16, a segunda etapa da interligação da rede de água no Bairro Grama. A intervenção será na esquina das ruas Irmã Maria José e Minas Gerais, e também na esquina da Rua Minas Gerais com a Rua Benjamin Elpídio Faria.

Para a execução do serviço, será necessário fechar registros de água nas imediações, entre 8h e 17h, o que pode alterar o abastecimento. De acordo com a companhia, além do Grama, bairros como Vila Montanhesa, Nova Suíssa, Parque Independência, São Conrado, Jardim Emaús e adjacências podem ser afetados.

A previsão é que o serviço seja normalizado até a manhã de quarta-feira (17). Por isso, a Cesama pede aos moradores que economizem água. A companhia destaca que imóveis com caixa d’água dimensionada para garantir reserva mínima de 24 horas, conforme o artigo 42 da Resolução ARISB-MG nº 185/2022, não devem sentir os efeitos da interrupção temporária do fornecimento.



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