Dois homens de 28 e 51 anos, foram presos em flagrante com armas, drogas e munições. Eles estavam num laboratório clandestino de drogas. A prisão aconteceu nesta segunda-feira (15), no bairro Borboleta, em Juiz de Fora.



A ação faz parte da operação Cerco Fechado, voltada ao enfrentamento e à contenção do avanço de organizações criminosas no estado de Minas Gerais.



Por meio do Núcleo Regional de Inteligência, equipes da Delegacia Regional de Juiz de Fora, identificaram um imóvel que funcionava como laboratório para processamento de drogas e depósito clandestino de armas, vinculados a uma organização criminosa com atuação interestadual.



Pistolas, submetralhadora e munições para fuzil

FOTO: Polícia Civil - Materiais apreendidos durante ação da PC Foram apreendidas três pistolas, uma submetralhadora, vários carregadores de alta capacidade, munições de fuzil, além de produtos químicos e materiais usados na produção de cocaína. As investigações apontam que um dos homens seria o responsável pela operacionalização do laboratório de drogas e por guardar as armas do grupo criminoso. Já o segundo preso, foi detido responsável por conseguir os insumos para a produção da droga. Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.

Para o delegado regional em Juiz de Fora, Bruno Wink dos Santos, a ação representa um importante resultado no combate ao crime organizado na Zona da Mata." A desarticulação dessa estrutura criminosa retira de circulação armas de alto potencial ofensivo e enfraquece a logística utilizada para o tráfico de drogas na região", destacou.



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