Um homem foi preso em flagrante após tentar fugir de uma fiscalização de trânsito na MG-353, na altura do quilômetro 70, em Juiz de Fora. A perseguição, que mobilizou a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), terminou com a apreensão de dinheiro, mercadoria ilegal e a recuperação de um veículo furtado.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais realizavam uma operação de rotina quando flagraram um Fiat Fiorino fazendo uma conversão em local proibido. Ao notar a presença da viatura, o motorista desobedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade em direção ao bairro Grama, colocando em risco pedestres e outros motoristas que trafegavam pela via.

Perseguição e Apreensão

FOTO: Polícia Militar - Homem é preso na MG-353 em Juiz de Fora A equipe policial iniciou o acompanhamento tático e conseguiu interceptar o veículo em um vilarejo às margens da rodovia. No carro os militares encontraram 30 litros de cachaça sem qualquer registro sanitário ou comprovação de origem, além de quase R$ 20 mil em dinheiro vivo.

FOTO: Polícia Militar - Cachaça apreendida durante ação

Carro Furtado

Após a abordagem, a Seção de Inteligência da 4ª Companhia Independente de Policiamento Rodoviária foi acionada para checar os dados do veículo. Os agentes constataram que as placas eram clonadas ou adulteradas, e que o veículo original tinha sido furtado no estado de São Paulo. Diante disso, o condutor recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Delegacia. Ele deve responder por receptação, crime contra a saúde pública e direção perigosa.

A Vigilância Sanitária de Juiz de Fora também participou da ocorrência e autuou o motorista administrativamente com multa, além de apreender e inutilizar os 30 litros de cachaça clandestina, já que representa risco à saúde.

O veículo foi levado para um pátio credenciado ao Detran-MG para ser devolvido ao verdadeiro proprietário.

Tags:

Carro | Dinheiro | Furtado | motorista | Preso | prisão | Veículo