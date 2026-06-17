Uma auditoria da Polícia Federal identificou que um acesso considerado indevido ao sistema interno da corporação teve origem na Delegacia da PF em Juiz de Fora. A informação consta em representação enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga um grupo suspeito de obter informações sigilosas por meio de consultas irregulares.

Segundo informações obtidas pelo Metrópoles, a PF informou que integrantes do grupo conhecido como “A Turma” teriam realizado pesquisas não autorizadas no sistema ePol, plataforma de uso restrito a policiais federais. As consultas permitiram acesso a informações sobre procedimentos envolvendo o empresário Daniel Vorcaro, embora não tenham alcançado o conteúdo de inquéritos protegidos por sigilo.

De acordo com a representação, a descoberta levou à abertura de uma auditoria interna, ainda em andamento, que apontou a origem do acesso irregular na unidade da PF em Juiz de Fora.

O relatório também cita o policial federal Anderson Wander da Silva Lima, que teria realizado consultas a pedido de Marilson Roseno da Silva, policial federal aposentado apontado como líder do núcleo investigado. A PF sustenta que Marilson recorria a agentes da ativa para obter informações de interesse do grupo.

As investigações indicam que a organização seria formada por ex-policiais federais, policiais da ativa e outros integrantes, que atuariam em levantamentos de informações, monitoramentos e obtenção de dados sigilosos em favor dos interesses de Daniel Vorcaro e Henrique Moura Vorcaro.

A representação destaca ainda que conversas analisadas mencionam até organismos internacionais, como o FBI e a Interpol. A Polícia Federal não informou se há servidores lotados em Juiz de Fora formalmente investigados ou afastados em decorrência dos acessos identificados pela auditoria.

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