A Praça Coronel Jeremias Garcia, no bairro Benfica, na Zona Norte de Juiz de Fora, recebe nesta quinta-feira (18), o projeto "Lixo Zero na Minha Praça". De 8h às 12h as pessoas vão ter acesso a coleta seletiva e também vão saber como descartar o lixo corretamente. Essa é a segunda vez que o projeto é realizado no bairro.

Durante o evento, a população vai poder descartar materiais recicláveis, óleo de cozinha usado e outros resíduos. Todo o material recolhido vai ser encaminhado para associações de catadores do Departamento de Limpeza Urbana (Demlurb).

Descentralização do serviço

O formato itinerante é uma expansão do antigo "Coleta Seletiva na Praça", que antes ficava restrito a região Central de Juiz de Fora. Após a criação da Estação Lixo Zero fixa, na Praça Prefeito Tarcísio Delgado, o programa passou a rodar a periferia. Em maio, a iniciativa passou pelos bairros Santa Luzia, na Zona Sul e Vila Ideal, região Zona Sudeste.

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