Um homem de 25 anos ficou gravemente ferido após um incêndio atingir uma residência no bairro Ipiranga, em Juiz de Fora, na madrugada desta quinta-feira (18). De acordo com avaliação da equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu que atendeu a ocorrência, a vítima sofreu queimaduras em 100% da superfície corporal, além de apresentar sinais de lesão térmica nas vias aéreas. O jovem foi encaminhado em estado grave ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS).



Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta de 1h15 com a informação de que havia uma pessoa dentro do imóvel. Ao chegarem ao local, militares e policiais foram informados por vizinhos de que um dos moradores permanecia na residência.



Durante a operação de resgate, a vítima foi localizada no corredor de acesso ao banheiro, apresentando desorientação, dificuldade respiratória e queimaduras graves. Após receber os primeiros atendimentos no local, o homem foi entregue à equipe avançada do Samu e levado ao HPS.



Enquanto uma equipe realizava o socorro, os bombeiros combateram os focos remanescentes das chamas, fizeram o rescaldo da edificação e uma varredura para verificar a existência de outras vítimas.



Moradores relataram, três pessoas ocupavam a residência. Duas conseguiram sair sem ferimentos, enquanto o jovem ficou isolado devido à rápida propagação do fogo e da fumaça.



Ainda segundo relatos, os moradores perceberam cheiro de gás de cozinha horas antes do incêndio. As causas do incêndio serão investigadas. A Defesa Civil foi acionada para avaliar as condições estruturais do imóvel.

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