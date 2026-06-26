Em função do jogo da Seleção Brasileira de Futebol na próxima segunda-feira (29), a Prefeitura de Juiz de Fora decretou jornada diferenciada de trabalho. A maioria das repartições municipais terá o expediente encerrado às 12h.

A medida altera a rotina de diversos serviços públicos. Setores essenciais de saúde, segurança e coleta de lixo, no entanto, vão funcionar normalmente ou em regime de plantão.

Funcionam normalmente (24 horas): Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Pronto Atendimento Nordeste, Pronto Atendimento Infantil (PAI), Regional Leste, Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira e Central de Regulação de Vagas Hospitalares. Os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) e CAPS Casa Viva também não fecham.

Funcionam até as 12h: Unidades Básicas de Saúde (UBS), CAPSi, CAPS Leste, Centro de Atenção à Saúde Mental (CASM), Centro de Convivência Recriar (CCR), Centro de Especialidades Norte (CEN), Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), Farmácia Central (DAFI), PAM Marechal (DCE), além dos departamentos de Demandas Especiais (DGDE), Saúde Mental (DESM), Saúde da Mulher, Gestante, Criança e do Adolescente (DSMGCA) e o Serviço de Atenção à Saúde do Idoso (SASI).

Administrativo: Expediente reduzido das 7h às 13h (exceto setores em escala).

Agência de Atendimento: A unidade do Centro (Avenida Getúlio Vargas, 1001) funcionará normalmente, das 7h30 às 18h30.

Demlurb

Coleta de lixo: Seguirá normalmente, sem nenhuma alteração no cronograma habitual de recolhimento.

Segurança e Defesa Civil

Guarda Municipal: Rotina normal de serviço. O Centro de Monitoramento e Operações (CMO) opera 24h e atende pelo telefone 153.

Defesa Civil: Atendimento de urgência e emergência plantonista 24h pelo telefone 199.

Trânsito e Transporte

Os Agentes de Trânsito operam normalmente. Haverá trabalho especial voltado para garantir a fluidez e a chegada do público ao evento DubDogz na Copa.

Parques e Museus

Parque e Museu Mariano Procópio, Parque da Lajinha e Parque Municipal estarão fechados

Assistência Social e Outros Serviços

Restaurante Popular: Atendimento ao público até às 13h.

Casa da Mulher: Funcionamento regular das 8h às 12h. No período da tarde, das 13h às 17h, o local operará em regime de plantão.

DIGA: Unidades abertas apenas até às 12h.

Empav: Expediente até às 12h. As equipes noturnas de poda mantêm o horário regular.

Emcasa: Funcionamento até às 12h.

Praça CEU: Aulas e secretaria funcionam até às 12h.

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