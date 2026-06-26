Neste sábado, das 9h às 13h, o Parque Halfeld recebe mais uma feira de adoção de cães e gatos em Juiz de Fora. O evento “Me Adota Aí!, voltado para animais resgatados, também oferece vacinação antirrábica gratuita para os pets levados pela população. Desde o início do ano, 299 animais já encontraram um novo lar em ações da prefeitura da cidade.

Para adotar um animal, os interessados devem cumprir os seguintes critérios:

Documentos: Apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

Entrevista: Passar por uma avaliação com a equipe técnica para garantir a responsabilidade pelo animal.

Segurança: Levar coleira e guia (para cães) e caixa de transporte (para gatos).

Quem não puder comparecer ao evento pode realizar visitas diretamente no Canil Municipal (Rua Bartolomeu dos Santos, 680 – São Damião), de segunda a sexta-feira, das 9h às 10h30 e das 13h às 15h30. Também é possível agendar um horário pelo telefone (32) 98416-3648.





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