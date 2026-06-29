Termina nesta terça-feira, 30 de junho, o prazo para o Alistamento Militar 2026. O procedimento é obrigatório para todos os jovens do sexo masculino que completam 18 anos este ano, ou seja, aqueles na nasceram em 2008. A expectativa do Ministério da Defesa é que mais de 1 milhão de jovens se inscrevam em todo o país.

Pela primeira vez de forma ampla no Serviço Militar Inicial, as mulheres que também completam 18 anos em 2026 podem se alistar voluntariamente, seguindo o mesmo prazo. O processo é rápido e gratuito e pode ser feito presencial na Junta de Serviço Militar mais próxima de sua residência ou de forma online pelo site alistamento.eb.mil.br.

O que acontece com quem perder o prazo?

Para as mulheres, as inscrições se encerram definitivamente no dia 30 de junho. Para os homens, a perda do prazo gera complicações legais.

Os jovens do sexo masculino que não se alistarem até a data limite ficam em débito com o Serviço Militar. Isso significa que precisarão pagar multa para regularizar a situação e, até que o façam, ficam impedidos de obter passaporte, matricular-se em instituições de ensino, assumir cargos públicos, participar de concursos ou receber benefícios previstos em lei.





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