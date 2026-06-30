Moradores de bairros da Zona Sudeste de Juiz de Fora podem enfrentar interrupções temporárias no abastecimento de água nesta terça-feira (30). A situação ocorre devido a uma manutenção programada da Cemig, que interromperá o fornecimento de energia elétrica ao reservatório Retiro entre 13h30 e 17h30.

Segundo a Cesama, a parada poderá afetar o abastecimento nas localidades de Barão do Retiro, Granjas Bethel, Granjas Paraíso, Jardim Esperança, Jardim Santa Maria, Pedras Preciosas, Parque das Palmeiras, Quinta da Conceição, Retiro, Vila Cruzeiro, Vila da Conceição, Vila A, Vila Santo Antônio e Vivendas do Retiro.

A normalização do abastecimento deverá ocorrer de forma gradual após o restabelecimento da energia elétrica.

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