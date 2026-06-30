A violência no esporte infelizmente manchou uma rodada da Copa Prefeitura de Futsal em Juiz de Fora. A organização do evento veio a público nesta terça-feira (30), denunciar e repudiar agressões e desrespeito contra os árbitros que trabalhavam no último sábado (27), em partida realizada no Sport Club.

O caso aconteceu no torneio dos garotos de até 15 anos (Sub-15 Masculino). De acordo com a Comissão Disciplinar, parte da torcida da equipe Elite S Soccer direcionou hostilidades morais e físicas aos profissionais de arbitragem.

"É inadmissível que os profissionais responsáveis pela condução das partidas sejam alvo de agressões", destacou o comunicado oficial. A organização relembrou que a Copa existe para integrar a comunidade e promover o lazer, e que atitudes como essa não têm espaço nas quadras da cidade.

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