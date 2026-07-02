Pode chamar a sua mãe, a sua avó ou aquela pessoa que você conhece que é completamente apaixonada por botânica. A Praça da Estação recebe a tradicional Feira de Flores de Holambra, que está na 22ª edição.

O evento, que já caiu no gosto dos moradores locais, segue na cidade até o dia 12 de julho, funcionando diariamente das 8h às 18h, inclusive aos sábados e domingos. O evento aberto ao público é gratuito.

A relação quase afetiva entre as mães e suas plantas é um dos destaques entre os corredores da feira. Para a secretária Larissa Castro, a paixão não tem muita explicação científica, é puro sentimento.

"É uma característica de mãe, amar planta. Minha filha até fala: 'Mãe, você é doida de conversar com planta?'", diverte Larissa.

Variedade e preços acessíveis

Segundo a organização do evento, o público que passar pelo local vai encontrar uma variedade de cultivos, que atendem desde os colecionadores experientes até quem está querendo começar a montar o primeiro "cantinho verde" em casa.

"Nós temos diversas espécies, são mais de 150. Tem folhagens, flores, plantas frutíferas, bonsais e diversos tipos, até mesmo as carnívoras", explica Gisele Gomes, voluntária na organização da feira.

Para quem quer começar o cultivo, o bolso não é uma desculpa. Tem opções a partir de R$ 4.O evento é promovido pelo Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, em parceria com a Cooperativa de Produtores de Flores de Holambra em São Paulo.

Para muitos visitantes, a feira funciona como um refúgio da rotina e uma terapia. A cabeleireira Lainê Duarte conta que o espaço é o seu ponto de paz. "Eu venho me reenergizar. Planta é energia, é tudo de bom", afirma.

O amor é tanto que os filhos de Lainê já começaram a demonstrar preocupação com o espaço de casa, mas ela avisa, em tom de brincadeira, que o favoritismo mudou de lado. "Meus filhos falam: 'Mãe, onde você vai colocar tanta planta?'. Eu respondo: 'Não fala nada, porque eu tiro vocês e coloco as plantas!'", conta Lainê, rindo ao confirmar que teria coragem de fazer a troca.

Seja para garantir uma nova moradora para a sala de estar ou apenas para tirar aquela clássica de mãe, a feira promete movimentar o Centro de Juiz de Fora até o dia 12.

Feira de Holambra

Quando: Até 12 de julho

Horário: 8h às 18h

Onde: Praça da Estação, Centro de Juiz de Fora

Entrada: Gratuita

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