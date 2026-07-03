Dois homens, de 18 e 38 anos, ficaram feridos após uma colisão entre um carro e uma motocicleta na manhã desta sexta-feira (3), na Rua Santo Antônio, no Centro de Juiz de Fora. Ambos sofreram traumatismo cranioencefálico (TCE) e precisaram ser socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O jovem de 18 anos também apresentou um ferimento cortante na cabeça. Após receber os primeiros atendimentos no local, ele foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS).

Já o homem de 38 anos sofreu um ferimento na cabeça e uma luxação no ombro, sendo levado para atendimento no Hospital Unimed.

As circunstâncias do acidente não foram informadas.

A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com a Polícia Militar para obter mais informações sobre a dinâmica do acidente, mas não teve retorno até o fechamento da matéria.

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