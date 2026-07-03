A falta de profissionais nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) voltou ao centro das discussões em Juiz de Fora durante audiência pública realizada na Câmara Municipal, nessa quinta-feira (2). O encontro reuniu vereadores, representantes da Prefeitura, trabalhadores da saúde, sindicalistas, conselheiros e usuários do SUS para discutir a defasagem de servidores, a realização de concursos públicos e os impactos no atendimento à população.

Autor do requerimento da audiência, o vereador João do Joaninho (PSB) destacou a carência de agentes comunitários de saúde, técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos, além de defender a convocação dos aprovados em concurso público e demonstrar preocupação com o encerramento dos contratos temporários.

Representantes dos trabalhadores relataram que a falta de pessoal tem provocado sobrecarga nas equipes. A diretora do Sindicato dos Enfermeiros de Minas Gerais, Nilza Rocha de Souza, afirmou que enfermeiros acabam acumulando funções administrativas e de recepção, o que compromete o atendimento. "Eu deixo de atender um pré-natal para atender o balcão. Se eu deixar de atender, eu gero um desconforto na comunidade e sou agredida", relatou.

A presidente do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias (Sindace/ZMMG), Rita Duque, afirmou que o município enfrenta um déficit de cerca de 400 agentes comunitários de saúde e criticou a ausência de previsão para novas contratações na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Representantes dos conselhos de saúde também cobraram a ampliação do quadro de servidores e a continuidade dos contratos temporários. O conselheiro local de saúde Luiz Fernando Sirimarco afirmou que a UBS do Bairro Manoel Honório, inaugurada há menos de um ano, já enfrenta dificuldades semelhantes às de outras unidades da cidade.

Em resposta às reivindicações, o secretário municipal de Saúde, Jonathan Ferreira Tomaz, informou que a Prefeitura investiu R$ 540 milhões na saúde no último ano. Segundo ele, o Ministério da Saúde estabelece um mínimo de 750 agentes comunitários para Juiz de Fora, com teto de 1.114 profissionais. Atualmente, o município conta com 489 agentes. O secretário também destacou que o número de equipes de Saúde da Família dobrou, passando de 119 para 238.

Já o secretário de Recursos Humanos, Matheus Jacometti, informou que o concurso para agentes comunitários de saúde foi prorrogado até 26 de junho de 2028. Ele explicou que a legislação impede a renovação dos contratos temporários, mas afirmou que os processos seletivos para profissionais da enfermagem e auxiliares também foram prorrogados e que, nos últimos dois meses, 114 profissionais foram contratados para atuar nas UBSs. Segundo o secretário, com o encerramento da validade desses processos seletivos, será necessária a publicação de novos editais.

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