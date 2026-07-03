As escolas de Juiz de Fora que desenvolvem iniciativas voltadas ao bem-estar e à saúde mental dos estudantes poderão passar a receber um reconhecimento oficial. A Câmara Municipal aprovou nessa quinta-feira (2), o projeto de lei que cria o Selo Escola que Cuida, destinado a instituições públicas e privadas que adotem práticas de acolhimento, prevenção e promoção da qualidade de vida no ambiente escolar.

Entre os critérios previstos para a concessão do selo estão a realização de campanhas sobre saúde mental, ações de combate ao bullying, incentivo ao esporte e à convivência, além da oferta de espaços de escuta e orientação aos estudantes. O projeto também incentiva a participação das famílias e a adoção de práticas que contribuam para um ambiente escolar mais acolhedor.

A proposta prevê que as ações sejam adaptadas às diferentes etapas de ensino. Na educação infantil, o foco está em atividades lúdicas e no desenvolvimento socioemocional. Já no ensino fundamental e médio, a prioridade é fortalecer valores como empatia, respeito e integração entre os alunos.

A matéria foi aprovada pelos vereadores e segue para sanção do Executivo. Se for sancionada, o selo passará a reconhecer as escolas que atenderem aos critérios estabelecidos na legislação.

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