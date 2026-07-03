Os shoppings Jardim Norte e Independência passam a adotar, a partir deste fim de semana, um novo horário de funcionamento das lojas aos domingos e feriados em Juiz de Fora. A mudança vale apenas para as operações comerciais e, segundo os empreendimentos, busca acompanhar o fluxo de clientes e ampliar as vendas no horário de almoço.

Com a alteração, as lojas funcionarão das 12h às 20h aos domingos e feriados. De segunda a sábado, o horário permanece das 10h às 22h.

A praça de alimentação não terá mudanças. O funcionamento continua das 11h às 22h de segunda a quinta-feira e aos domingos e feriados, e das 11h às 23h às sextas-feiras e sábados. Já o cinema segue com horários definidos pela programação de cada complexo.

Neste domingo (5), no entanto, haverá uma alteração excepcional por causa do jogo da Seleção Brasileira na Copa. Os dois shoppings fecharão às 16h30 e reabrirão após o término da partida.

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