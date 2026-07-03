O corpo de Joyce Daniele de Araújo, de 30 anos, foi sepultado na manhã desta sexta-feira (3), no Cemitério Municipal. Ela foi estrangulada e morta na madrugada de quinta-feira, em um apartamento no bairro Bonfim, em Juiz de Fora. O suspeito do crime é o companheiro dela.

Segundo consta no Boletim de Ocorrências, a mãe do suspeito foi quem acionou o socorro, após ele ter confessado o crime por telefone.

Quando o Samu chegou ao local, Joyce já estava sem vida. O suspeito está preso.

Ele foi encontrado na casa da mãe, no mesmo bairro onde ocorreu o crime. Em depoimento, afirmou que o casal passou a madrugada consumido bebidas e drogas. Em determinado momento, começaram a discutir por causa de ciúmes. Em seguida, ele estrangulou a vítima.

O caso agora segue para investigação da Polícia Civil.

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