Termina às 23h59 desta sexta-feira (3) o prazo para que moradores de Juiz de Fora e Ubá atingidos pelas chuvas de fevereiro solicitem o Auxílio Reconstrução. De acordo com o Governo Federal, até o momento, 7.119 famílias receberam o benefício no valor de R$ 7,3 mil, totalizando R$ 51,9 milhões.

O encerramento nesta sexta-feira é válido para o envio de novos requerimentos. No entanto, quem teve o pedido negado ainda poder recorrer.

A contestação e a entrega de novos documentos deverão ser feitas diretamente nas prefeituras, em uma data que será divulgada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

Auxílio pago em parcela única

O auxílio é destinado a famílias residentes em áreas atingidas pelo desastre, com registro de dano material ou perda de bens.

O benefício é pago por família e em parcela única pela Caixa Econômica Federal por meio de conta poupança social digital, de abertura automática em nome do beneficiário, ou outra conta em nome do beneficiário na mesma instituição financeira, sem que o banco possa realizar descontos ou compensações de dívidas anteriores sobre esse valor.

Gov.br

Para receber o benefício, é necessário que o responsável familiar confirme os dados no site do auxílio. Para isso, é preciso acessar o sistema com a conta Gov.br, conferir as informações da família e realizar a validação.

Caso o cidadão encontre dificuldades no acesso, há um chat de atendimento no portal com orientação específica sobre o Auxílio Reconstrução. Para acessar, basta entrar em Gov.br, utilizar o ícone de ajuda/chat e selecionar a opção “Auxílio Reconstrução MG”.

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