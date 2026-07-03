Juiz de Fora registrou a criação de 247 novos postos de trabalho com carteira assinada no mês de maio. O resultado é fruto de 6.220 admissões contra 5.973 desligamentos ocorridos no período.

Os dados divulgados nesta semana, são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Com este saldo, o município alcança 147.980 trabalhadores ativos no mercado formal.

Setor de serviços

O setor de Serviços foi a principal locomotiva da empregabilidade em maio, sendo responsável sozinho pela abertura de 259 vagas. A Construção Civil aparece logo em seguida, com saldo positivo de 50 novas vagas.

No acumulado do ano (janeiro a maio de 2026), Juiz de Fora contabiliza a criação de 283 vagas de trabalho formais. O indicador representa alta de 0,19% no estoque de empregos da cidade.

Cenário estadual e nacional

No estado de Minas Gerais, o saldo do mês de maio também fechou no azul, com a geração de 8.922 novos empregos formais. Diferente de Juiz de Fora, o motor econômico estadual no mês foi a Agropecuária.

Em âmbito nacional, o Caged apontou a criação de 72.260 novos postos de trabalho em maio. O setor de Serviços repetiu no país o protagonismo visto em Juiz de Fora, respondendo por 45.655 das vagas abertas.

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