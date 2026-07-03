Foram prorrogadas até as 23h59 da próxima terça-feira, dia 7 de julho, as inscrições para processos seletivos simplificados da Prefeitura de Juiz de Fora. As seleções são para cadastro de reserva em contratações temporárias com validade de um ano.

As oportunidades estão divididas em dois editais. Um deles para o cargo de Assistente Social (com atuação na administração municipal), e o outro, com vagas para Engenheiro Civil, Técnico em Edificações e Geógrafo, profissionais que vão atuar diretamente na Defesa Civil.

Para concorrer, é necessário ter a formação exigida e registro ativo no conselho de classe da profissão. O processo seletivo não tem prova objetiva e será realizado inteiramente por meio de análise de títulos, cursos de capacitação e experiência profissional.

Os editais completos podem ser consultados no portal oficial da PJF, e as futuras convocações serão feitas pelo diário oficial do município, o "Atos do Governo".

Tags:

prazo | processo seletivo | Vaga