Motoristas que circulam pela Zona Norte de Juiz de Fora devem ficar atentos às alterações no trânsito neste domingo (5) por causa da Corrida dos Bombeiros. As mudanças começam às 7h e seguem até, aproximadamente, 12h.

A largada será na Avenida Brasil, no estacionamento do Shopping Jardim Norte. Os atletas cruzarão a pista para ocupar a faixa da direita, enquanto as demais permanecerão liberadas para o tráfego.

O percurso segue pela Avenida Garcia Rodrigues Paes (Acesso Norte), em direção ao bairro Barbosa Lage, até a Avenida Doardino Longo, onde será realizado o retorno. Em seguida, os corredores passarão pela Avenida Coronel Vidal e pela Rua Doutor Henrique Burnier, encerrando a prova novamente no estacionamento do shopping.

A orientação é que os motoristas evitem a região durante o evento e utilizem rotas alternativas. Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) estarão nos pontos de interdição para organizar o trânsito e orientar os condutores. As alterações também serão informadas por meio dos painéis de mensagens variáveis e do aplicativo Waze.

As linhas de ônibus que passam pelo trajeto operarão com itinerários alternativos durante a realização da corrida.

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