A Prefeitura de Juiz de Fora realiza, ao longo de julho, a edição especial do VaciKids, iniciativa que levará o Vacimóvel a praças, centros comerciais e shoppings da cidade para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes durante as férias escolares. A ação também oferecerá a vacina contra o sarampo para adultos que precisarem atualizar a imunização.
O objetivo é aproveitar o período em que as famílias têm maior disponibilidade para ampliar a cobertura vacinal e garantir que crianças e adolescentes retornem às aulas protegidos contra doenças imunopreveníveis.
Durante a campanha, estarão disponíveis vacinas previstas no calendário infantil e do adolescente, conforme a idade e a situação vacinal de cada usuário. Entre elas estão Pentavalente, Poliomielite (VIP), Pneumocócica 10-valente, Rotavírus, Meningocócica, Influenza, Covid-19, Febre Amarela, Tríplice Viral, DTP, Varicela, Hepatite A e HPV para jovens de 9 a 19 anos.
A vacinação contra o sarampo para adultos também será disponibilizada. Segundo a Secretaria de Saúde, a medida ganha importância diante do retorno de brasileiros que viajaram para acompanhar a Copa do Mundo em países com registro de circulação do vírus.
Para receber as vacinas, é necessário apresentar um documento de identificação, CPF ou Cartão SUS e, preferencialmente, a caderneta de vacinação. Caso o cartão não esteja disponível, o atendimento será realizado normalmente, e um novo documento poderá ser emitido no local.
Confira a programação do VaciKids
Praças (14h às 18h)
7/7 – Praça Bom Pastor
8/7 – Parque Halfeld
9/7 – Praça CEU
10/7 – Praça Armando Toschi Ministrinho
Praças e Via São Pedro (9h às 16h)
14/7 – Via São Pedro (próximo ao Bahamas São Pedro)
21/7 – Praça Alfredo Ferreira Lage (Manoel Honório)
28/7 – Praça Clodesmidt Riani (em frente ao Santa Cruz Shopping)
Shoppings (13h às 17h)
11/7 – Shopping Jardim Norte
25/7 – Independência Shopping