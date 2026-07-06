A Prefeitura de Juiz de Fora realiza, ao longo de julho, a edição especial do VaciKids, iniciativa que levará o Vacimóvel a praças, centros comerciais e shoppings da cidade para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes durante as férias escolares. A ação também oferecerá a vacina contra o sarampo para adultos que precisarem atualizar a imunização.

O objetivo é aproveitar o período em que as famílias têm maior disponibilidade para ampliar a cobertura vacinal e garantir que crianças e adolescentes retornem às aulas protegidos contra doenças imunopreveníveis.

Durante a campanha, estarão disponíveis vacinas previstas no calendário infantil e do adolescente, conforme a idade e a situação vacinal de cada usuário. Entre elas estão Pentavalente, Poliomielite (VIP), Pneumocócica 10-valente, Rotavírus, Meningocócica, Influenza, Covid-19, Febre Amarela, Tríplice Viral, DTP, Varicela, Hepatite A e HPV para jovens de 9 a 19 anos.

A vacinação contra o sarampo para adultos também será disponibilizada. Segundo a Secretaria de Saúde, a medida ganha importância diante do retorno de brasileiros que viajaram para acompanhar a Copa do Mundo em países com registro de circulação do vírus.

Para receber as vacinas, é necessário apresentar um documento de identificação, CPF ou Cartão SUS e, preferencialmente, a caderneta de vacinação. Caso o cartão não esteja disponível, o atendimento será realizado normalmente, e um novo documento poderá ser emitido no local.

Confira a programação do VaciKids

Praças (14h às 18h)

7/7 – Praça Bom Pastor

8/7 – Parque Halfeld

9/7 – Praça CEU

10/7 – Praça Armando Toschi Ministrinho

Praças e Via São Pedro (9h às 16h)

14/7 – Via São Pedro (próximo ao Bahamas São Pedro)

21/7 – Praça Alfredo Ferreira Lage (Manoel Honório)

28/7 – Praça Clodesmidt Riani (em frente ao Santa Cruz Shopping)

Shoppings (13h às 17h)

11/7 – Shopping Jardim Norte

25/7 – Independência Shopping