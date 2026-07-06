A previsão para Juiz de Fora indica uma semana de mudanças nas condições do tempo, com aumento da nebulosidade, possibilidade de chuva isolada e nova queda nas temperaturas, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nesta segunda-feira (6), o dia começa com muitas nuvens e nevoeiro, mantendo o céu bastante nublado ao longo do dia. As temperaturas variam entre 13°C e 23°C, com ventos fracos.

Na terça-feira (7), a máxima sobe para 28°C, mas o tempo volta a ficar instável. O dia começa com poucas nuvens, porém a partir da tarde há possibilidade de chuva isolada, com céu encoberto à noite e ventos moderados durante a tarde.

A quarta-feira (8) será de muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada, além de queda na temperatura. Os termômetros variam entre 13°C e 24°C.

Na quinta-feira (9), a chuva perde força, mas o tempo segue com muitas nuvens. A mínima cai para 10°C, a menor da semana, enquanto a máxima chega aos 25°C.

Já na sexta-feira (10), a previsão indica muitas nuvens com névoa úmida, principalmente nas primeiras horas do dia. As temperaturas voltam a subir, variando entre 12°C e 29°C.

Ao longo da semana, a umidade relativa do ar varia entre 20% e 100%, enquanto os ventos permanecem predominantemente fracos, com intensidade moderada apenas na tarde de terça-feira.

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