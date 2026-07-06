Uma mulher de 30 anos foi agredida com uma coronhada durante um assalto na manhã desta segunda-feira (6), na Avenida Rio Branco, no Bairro Bom Pastor, em Juiz de Fora.

O Samu foi acionado para prestar atendimento à vítima, que relatou ter sido atingida na cabeça durante a ação criminosa. Segundo a equipe, ela estava bastante abalada emocionalmente, mas, após avaliação, não foram constatadas deformidades no crânio.

Apesar da agressão, a mulher optou por não ser encaminhada a um hospital.

A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com a Polícia Militar para obter mais informações sobre o assalto, mas não recebeu retorno até o fechamento desta matéria.

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