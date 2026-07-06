Polícia Civil investiga um assalto a uma lanchonete de fastfood, localizada no Bairro Alto dos Passos, nesta segunda-feira (6). Três criminosos armados e encapuzados renderam a gerente, de 37 anos, no estacionamento logo após o estabelecimento fechar as portas.

Segundo informações apuradas junto à Polícia Militar, a vítima foi agredida com uma coronhada e forçada a abrir a loja, desligar o alarme e abrir o cofre. Os bandidos fugiram levando R$ 1.200 e aparelhos que acreditavam ser do circuito de segurança. Antes de fugir, o trio deixou a gerente amarrada e trancada na sala de monitoramento. Ela conseguiu se soltar tempo depois e acionou a Polícia Militar.

A perícia já foi realizada no local e a Polícia Civil aguarda o boletim de ocorrência ser finalizado para avançar com as investigações. Os suspeitos continuam foragidos.

Até a publicação desta reportagem, o B.O de registro do caso não havia sido finalizado.

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