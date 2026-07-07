O projeto "Caminhando pela História" realiza, nesta quinta-feira (9), uma edição especial em comemoração ao Dia da Pizza, celebrado em 10 de julho. A atividade acontece às 17h30, na pizzaria Mr. Tugas, no bairro Nova Califórnia, em Juiz de Fora, com 20 vagas gratuitas.

A programação inclui uma visita guiada conduzida por profissionais da área de turismo e pela equipe da pizzaria. Os participantes poderão conhecer o processo de produção das pizzas, os diferentes tipos da iguaria e as características relacionadas aos aromas, sabores e métodos de preparo.

As inscrições já estão abertas e devem ser ser feitas pela plataforma Sympla.

A iniciativa busca valorizar a gastronomia como atrativo turístico e proporcionar ao público uma experiência que une cultura, história e culinária.

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